Дело из-за массового убийства монастырских собак возбудили в Тульской области

В Тульской области возбудили уголовное дело о жестоком обращении с собаками, которые жили при местном монастыре: трупы животных нашли с огнестрельными ранениями в округе, сообщил замглавы отдела информации УМВД по региону Сергей Сергейчев.

Собаки проживали в Свято-Казанском женском монастыре в поселке Колюпаново Алексинского района, передает РИА «Новости». На территории монастыря работал неофициальный приют для собак и кошек, который помогали содержать прихожане, сообщил центр защиты прав животных «Вита».

В марте по требованию настоятеля храма отца Андрея Демина животных вывезли с территории монастыря якобы в приюты, но близлежащие приюты опровергли эти данные.

Известные российские актеры написали обращение к патриарху Кириллу с просьбой оценить эти события, свои подписи под обращением поставили Инна Чурикова, Светлана Крючкова, Дмитрий Певцов, Вениамин Смехов, Александр Ширвиндт и другие.

Животных нашли брошенными и голодными в другом округе, спустя некоторое время были найдены трупы собак с огнестрельными ранениями, отметили в «Вите».

«Возбуждено уголовное дело по ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными» по факту обнаружения трупов собак со следами выстрелов», – сообщил представитель УМВД Сергей Сергейчев.

Всего было найдено пять убитых собак на окраинах двух деревень.

Также было возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством» в адрес священнослужителя.

«Священник получал смс-сообщения с угрозами. От кого, пока не представляется возможным установить, но, получая эти сообщения, он воспринимал их как реальную угрозу», – пояснил Сергейчев.

В марте в Перми неизвестные жестоко избили собаку, засунули в мешок и оставили умирать, животное нашли местные жители и передали его в приют.