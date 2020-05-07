Российские спасатели установили на Эльбрусе Знамя Победы

Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС подняли Знамя Победы и юбилейный вымпел с подписью президента Владимира Путина на Эльбрус, сообщил глава Кабардино-Балкарии (КБР) Казбек Коков.

«В преддверии важнейшей для всех нас даты – 75-летия Победы в Великой Отечественной войне передал главе Эльбрусского района Каншаубию Залиханову Знамя Победы и юбилейный вымпел, подписанный президентом нашей страны Владимиром Путиным», – сообщил Коков в Instagram.

Глава КБР выразил благодарность команде спасателей, которые водрузили знамя на вершину высочайшей горы Европы – Эльбрус.

По словам заместителя начальника ЭВПСО Альберта Хаджиева, в экспедиции приняли участие шестеро сотрудников отряда. Возглавил группу начальник поисково-спасательного подразделения «Высокогорный» Адемей Джаппуев, передает ТАСС.

Ранее телеканал RT с помощью фотографий, сделанных советским военным корреспондентом Евгением Халдеем 2 мая 1945 года, воссоздал момент исторического снимка водружения Знамени Победы над Рейхстагом.