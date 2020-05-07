Ежедневную дезинфекцию подъездов продлили на месяц в Москве

Власти Москвы на месяц продлили проведение ежедневной дезинфекции подъездов многоквартирных домов для профилактики коронавируса, сообщил заместитель мэра Петр Бирюков.

Бирюков заявил, что «срок проведения ежедневной дезинфекции подъездов многоквартирных домов продлен на месяц», передает ТАСС.

«Главная цель масштабной дезинфекции подъездов, которая проводится с конца марта, – предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Для этого ежедневно обрабатываются специальными дезинфицирующими препаратами тамбуры, холлы, коридоры, лифты, лестничные площадки», – добавил он.

Ранее сообщалось, что число жалоб москвичей на самоизоляцию резко снизилось. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД