Число жалоб москвичей на самоизоляцию резко снизилось

Жители Москвы стали меньше жаловаться на режим самоизоляции, введенный в городе из-за распространения коронавируса, количество записей на эту тему в соцсетях снизилось с 1,5 млн в день до 750 тысяч, сообщил руководитель Московского центра урбанистики Сергей Капков.

Капков заявил на онлайн-конференции Urban Awards, что «в день жители Москвы пишут в соцсетях 750 тыс. постов про коронавирус, критикуя и обсуждая». При этом «в начале самоизоляции было 1,5 млн постов», передает ТАСС.

«Меняется акцент, то есть люди уже смирились с самоизоляцией, понимают, что это ответственно, что это уже касается не каких-то абстрактных жителей, а их самих и их близких. И сейчас отмечается большой негатив к тем людям, которые нарушают режим самоизоляции, так как люди понимают, что чем больше кто-то нарушает, тем дольше все сидят дома», – добавил он.

Отмечается, что, по данным исследований, 93% жителей Москвы соблюдают режим самоизоляции в городе, 85% отказались от общения с родными старше 65 лет. Появляются новые социальные группы – владельцы домашних животных и те, кто занимается спортом онлайн.

Напомним, за минувшие сутки в России подтвердили 10559 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 165 тыс. случаев заболевания. При этом Россия сохранила лидерство по минимальному числу летальных исходов на 1 млн человек.

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