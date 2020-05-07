Власти Китая раскрыли данные о сокращении внешнеторгового оборота

Объем внешней торговли Китая в первом квартале 2020 года сократился на 7,5% в годовом выражении, до 1,3 трлн долларов, говорится в докладе Главного таможенного управления КНР.

Из документа следует, что в первом квартале 2020 года объем экспорта уменьшился на 9%, до 678,28 млрд долларов. Импорт составил 620,05 млрд долларов, что на 5,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, передает ТАСС.

Согласно докладу, только в апреле 2020 года объем внешней торговли КНР составил 352,22 млрд долларов. Экспорт достиг 200,28 млрд долларов, объем импорта составил 154,94 млрд долларов.

Напомним, товарооборот России и Китая за первый квартал 2020 года вырос на 3,4%. Президент России Владимир Путин отмечал, что рост торгового оборота с Китаем стал следствием роста уровня доверия между странами.