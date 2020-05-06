Минздрав оценил ситуацию с выходом России на плато по коронавирусу

Россия пока не вышла на плато по количеству выявленных случаев коронавируса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Я думаю, что на вопрос «плато или не плато» тут ответ простой, поскольку прирост идет ежедневный, я думаю, что это пока не плато. Причем нельзя говорить о том, что плато будет одновременно во всех регионах <...>», – цитирует ТАСС Мурашко.

Также он заявил, что запуск модернизации первичного звена здравоохранения, который должен был состояться 1 июля, из-за пандемии может быть перенесен на полгода.

«Наиболее вероятное – это передвижка начала модернизации первичного звена здравоохранения непосредственно с 1 июля на полгода, потому что даже реализация сегодня будет затруднена, потому что мобилизация сил [направлена] в другую сторону», – сказал он.

Ранее Мурашко заявил, что доклинические испытания вакцин от коронавируса продолжаются, уже сегодня есть обнадеживающие результаты.

Напомним, за минувшие сутки в России подтвердили 10559 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 165 тыс. случаев заболевания. При этом Россия сохранила лидерство по минимальному числу летальных исходов на 1 млн человек.

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