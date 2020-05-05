ДНР заявила о бессилии ОБСЕ в Донбассе

ОБСЕ демонстрирует полное бессилие в зоне конфликта в Донбассе, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Он прокомментировал обстрел со стороны украинских силовиков поселка Александровка, где в результате обстрела ранения получили трое детей и взрослый мирный житель. Пушилин заявил, что ОБСЕ «демонстрирует свое полное бессилие и никак не может воспрепятствовать преступной террористической деятельности государства Украина».

«Возникает вопрос: в чем смысл существования и деятельности такой авторитетной международной организации?» – приводит его слова «Донецкое агентство новостей».

Пушилин заявил, что ДНР намерена «использовать все возможные методы», учитывая «полное игнорирование» ОБСЕ «просьб о создании безопасной среды и защите мирного населения и детей».

МИД ДНР сообщил, что миссия ОБСЕ отказалась от осмотра места обстрела в Донецке, где были ранены четыре человека. Миссия «отказалась от данного мониторинга под выдуманным предлогом запрета посещения больниц, что не соответствует действительности».

Напомним, представитель России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Киев отказывается принимать меры по обеспечению соблюдения режима прекращения огня в Донбассе.

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