Захарова рассказала о «сложнейшем» рейсе по вывозу россиян

В Индии остается много россиян, которым нужна помощь в возвращении на родину, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«В Индии остается много россиян, нуждающихся в содействии возвращению на Родину и помощи. Работаем», – написала официальный представитель МИД на своей официальной странице в Facebook.

Захарова назвала «сложнейшим» рейс по вывозу россиян из Нью-Дели. Также дипломат отметила, что «в Индии карантин и любое передвижение ограничено».

«Благодаря усилиям нашего посольства, которое находилось в тесном взаимодействии с индийскими властями, люди благополучно добрались до аэропорта и улетели домой», – подытожила Захарова.

Ранее Захарова отметила, что российские регионы приняли максимальное участие в организации возвращения россиян из-за рубежа.

Кроме того, премьер Мишустин поручил выделить дополнительные средства на поддержку россиян, которые не могут вернуться из-за границы на фоне ситуации с коронавирусом.

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