В «Саду памяти» Прикамья высадили более 300 тыс. деревьев

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Грозит ли крах историческому газовому договору России и Китая

Обвинения в адрес Газпрома в срыве исторического контракта с Китаем очень серьезныеФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В четверг в СМИ появилась информация об угрозе срыва исторического газового контракта по поставкам голубого топлива в Китай по «Силе Сибири». Якобы мощности месторождений не хватит для заполнения трубы, да и с бурением скважин есть проблемы. Однако эксперты выражают сомнения, что в реальности ситуация столь катастрофична, как ее пытаются показать. Подробности...
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Россия должна требовать инспекций биолабораторий США у своих границ

Пентагон создал сеть биолабораторий в восьми бывших республиках СССРФото: Gleb Garanich/Reuters
Москва и Тбилиси обменялись заявлениями, дающими надежду на решение проблемы Центра Лугара – биолаборатории, созданной в Грузии американскими военными. Тбилиси согласился показать ее российским ревизорам, но только если те приедут в составе «международной» делегации. Эксперты подозревают, что Грузия блефует и в последний момент пускать к себе россиян откажется. Как в таком случае должна действовать Россия? Подробности...
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«Посткоронавирусный мир станет беднее и опаснее»

Основная часть людей ждет возвращения к привычному образу жизниФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Человечество после пандемии коронавируса будут волновать более насущные, прагматические заботы. А поэтому многие предыдущие тренды - например, связанные с глобальным потеплением, будут поставлены на паузу. Об этом заявил в интервью газете ВЗГЛЯД гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. Он рассказал о том, как COVID-19 повлиял на общество и почему мир переживает «форсаж деглобализации».  Подробности...
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Причины массовых беспорядков в США лежат глубже расизма в полиции

Насилие в Миннеаполисе говорит о глубоком расколе в СШАФото: Michael Clevenger/Reuters
Полицейский скандал с расовой подоплекой в США набирает обороты. После убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе третий день продолжаются массовые беспорядки, которые перекинулись на другие города и штаты. По мнению экспертов, фавориты президентской кампании попытаются воспользоваться трагедией и протестами в своих интересах, однако это не решит одну из тяжелейших проблем американского общества. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Американским соцсетям придется соблюдать российские законы

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Весь мир беспокоит проблема распространения фейков и незаконного контента. Ни одно государство просто не в состоянии бороться с ним самостоятельно – без привлечения самих площадок, вроде Facebook и YouTube. Подробности...

Либерализм ведет к гомосексуализму

Андрей Бабицкий, журналист
Путем нехитрого перебора легко находится антагонист традиционной морали. Это гомосексуальность, разрушительная для семьи, основанной на намерении продолжать человеческий род. Однополая любовь и права меньшинств совсем не случайно оказались на флагах либерализма. Подробности...
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У «звезд» настало время обалденных историй

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Все эти «селебритиз» так надулись от ощущения своей важности для народа этой страны, что позволяют себе ныть в прямом и кривом эфирах? Самое время им сесть на кассу в магазине и немного поработать. Подробности...
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              В «Саду памяти» Прикамья высадили более 300 тыс. деревьев

              29 мая 2020, 20:41

              Текст: Елизавета Булкина

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              В Пермском крае в рамках международной акции «Сад памяти» высадили более 300 тыс. деревьев. Акция призвана увековечить память погибших во время Великой Отечественной войны.

              В Прикамье в ближайшую неделю лесничества планируют завершить памятные посадки. На сегодня в «Саду памяти» уже высажено более 326 тыс. деревьев. Тем самым пермяки увековечили подвиг почти 214 тыс. земляков, погибших и не вернувшихся с Великой Отечественной войны.

              В четверг, 28 мая, Пермский край дистанционно провел совместную акцию «Сад памяти» с участниками 22-го Международного научно-промышленного форума «Великие реки», проходившего в Нижнем Новгороде в онлайн режиме, говорится в сообщении на сайте правительства Пермского края.

              «В рамках круглого стола, посвященному нацпроекту «Экология», который прошел в формате ВКС, мы высадили 75 деревьев на территории Черняевского леса в честь юбилея Победы – сибирские кедры и ясени пенсильванский.  Благодаря такому формату мы с участниками из других регионов смогли создать наше живое «Спасибо» городу Перми, в годы войны город Молотов, и краю в целом за поддержу промышленности и оснащение советской армии боеприпасами и защитным снаряжением», – отметил начальник управления охраны, защиты и надзора в лесах Михаил Никитин.

              В акции приняли участие сотрудники регионального Минприроды, Пермского лесничества и Пермского городского лесничества. Мероприятие проходило с соблюдением мер эпидбезопасности.

              Также на протяжении недели продолжались памятные посадки в Сивинском, Косинском, Октябрьском, Юрлинском, Горнозаводском и Куединском районах. Благодаря сотрудникам лесничеств и арендаторам лесных участков за неделю «Сад памяти» вырос почти на 150 тыс. молодых деревьев. 

              Свой вклад в акцию вложили и территории Пермского края, где высадили 775 декоративных деревьев на территории парков и скверов.

              При этом районы Пермского края не заканчивают посадки в рамках акции и продолжат работу по созданию «Садов памяти» после улучшения эпидемиологической ситуации. Акция реализуется при содействии региональной дирекции Года памяти и славы, Министерства культуры Пермского края и Минприроды Пермского края.

              К акции «Сад памяти» присоединился также город Северодвинск Архангельской области. 29 мая на стадионе «Энергия» сотрудники и руководители АО «СПО «Арктика» (входит в ОСК) высадили 27 пихт.

              Место для пихтовой аллеи выбрано неслучайно. «Энергия» – это первый в северном городе стадион, который был возведен еще во время войны.

              Тогда в военном Молотовске взрослые ушли на фронт, к станкам встали подростки, силы и дух которых могли поддержать занятия физкультурой. Директор завода № 402 Сергей Боголюбов одобрил эту идею. В кратчайшие сроки в военном городе был возведен стадион, который получил название «Судостроитель». Именно здесь в июле 1944 года прошел первый в СССР бейсбольный матч между командами молотовчан и американских моряков, которые находились в нашем городе, сопровождая суда северных конвоев по программе ленд-лиза, сообщается на сайте пресс-центра Архангельской области.

              Сейчас стадион «Энергия» находится в ведении СПО «Арктика». В этом году спортивный объект внесен в список культурных и туристических достопримечательностей Северодвинска в рамках социального проекта городского краеведческого музея. Вскоре здесь планируется установить табличку с QR-кодом и стенд, рассказывающий об интересной истории первого стадиона.

              «Мы не должны забывать о трудовом подвиге жителей нашего города. За годы войны на заводе № 402 отремонтировано и модернизировано 139 кораблей, важную роль выполняли и наши предшественники – работники электромонтажного цеха. Эта аллея из вечнозеленых пихт появилась здесь в знак благодарности поколению Победителей», – отметил генеральный директор АО «СПО «Арктика» Олег Логинов.

              Акция в Северодвинске прошла с соблюдением необходимых мер безопасности в связи с эпидемиологической ситуацией.

              Напомним, организаторами акции выступают Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы, при поддержке Министерства природных ресурсов, Федерального агентства лесного хозяйства, Фонда президентских грантов и национального проекта «Экология».

              В рамках акции по всей стране запланировано высадить 27 млн деревьев в память о 27 млн человек, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Каждое дерево должно стать живым памятником героям.

              В разных регионах России продолжается акция «Сад Памяти» в память об участниках Великой Отечественной войны – к ней уже присоединились Тверская, Тамбовская, Костромская акции.


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