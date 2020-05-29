Цукерберг выступил против ужесточения контроля над соцсетями в США

Глава Facebook Марк Цукерберг раскритиковал решение властей США ужесточить контроль за деятельностью соцсетей.

Как заявил Цукерберг, ему «нужно понять», какие именно шаги предпринимает глава американского государства Дональд Трамп. При этом глава Facebook отметил, что «в целом» не считает «правильной реакцией» решение «подвергать цензуре какую-либо платформу».

По его словам, соцсетям приходится искать «баланс», так как критике они подвергаются и за блокировку контента, и за ее отсутствие, передает ТАСС.

Напомним, Трамп подписал исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей в стране, который призван снять с соцсетей защиту от претензий по редактированию контента. Трамп также пригрозил закрыть Twitter.

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