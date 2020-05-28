Москвичам разрешили передвигаться на автомобилях без маски

С понедельника жителям Москвы разрешено не надевать маски при передвижении на личном транспорте, сообщил первый замглавы аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Для передвижения по городу в машине и на мотоцикле с 1 июня маска не понадобится», – передает его слова РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва».

Напомним, по указу мэра Москвы Сергея Собянина при любом выходе из дома, в том числе для прогулок, нужно использовать респираторы, маски или другие средства защиты. Ранее было опубликовано расписание прогулок для москвичей, которые разрешены с 1 июня.

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