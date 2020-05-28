Руководство концерна Nissan официально приняло решение, что бренд Datsun покинет российский авторынок, сообщила пресс-служба компании.

Снизить количество брендов в портфеле компании решили в рамках четырехлетнего плана компании по достижению устойчивого роста, финансовой стабильности и прибыльности к концу 2023 финансового года, передает «Интерфакс».

В компании заявили, что планируют сократить глобальную продуктовую линейку на 20%, с 69 до менее 55 моделей автомобилей.

«В рамках четырехлетнего плана Nissan предпримет решительные действия по преобразованию своего бизнеса путем оптимизации убыточных операций и избыточных мощностей наряду со структурными реформами. Компания также сократит постоянные затраты за счет рационализации своих производственных мощностей, глобального ассортимента продукции и затрат», – отмечается в пресс-релизе компании.

В российском представительстве Nissan сообщили, что производство автомобилей под брендом Datsun в России завершится к концу 2020 года. При этом поставки дилерам продолжатся до марта 2021 года.

В свою очередь розничные продажи продлятся до момента реализации дилером последнего автомобиля со склада.

Отмечается, что концерн принял решение консолидировать все ресурсы для укрепления брендов Nissan и Infiniti. Компания планирует расширять модельный ряд в сегментах кроссоверов и внедорожников.

На российском рынке в линейке Datsun были только две модели: седан On-Do и хэтчбек Mi-Do. Бренд работал в России с августа 2014 года.

Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что французский автопроизводитель Renault «борется за свое выживание», возможно закрытие нескольких заводов компании в стране.