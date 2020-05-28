На Украине появился спецпредставитель по санкциям против России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назначил посла по особым поручениям Алексея Макеева своим специальным представителем по вопросам санкционной политики, сообщила пресс-служба украинского МИД.

«Назначение Алексея Макеева создаст надлежащие условия для работы МИД во исполнение требований закона Украины «О санкциях», а также будет способствовать координации усилий Украины с ключевыми странами и международными институтами для усиления давления на Российскую Федерацию как на государство-агрессора за нарушение международного права и прав человека», – сообщается на сайте МИД.

Макеев будет заниматься координацией деятельности министерства, а также взаимодействием с ключевыми международными партнерами Украины в сфере санкционной политики.

Отметим, ранее Макеев являлся послом по особым поручениям, а с 2014 года возглавлял политический департамент МИД.