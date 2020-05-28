Желание Левченко баллотироваться в губернаторы стало неожиданностью для КПРФ

Первый секретарь обкома КПРФ Сергей Левченко объявил о желании вновь баллотироваться на пост губернатора Иркутской области, однако для его однопартийцев такое заявление стало неожиданностью, ни один из них не выразил желание поддержать экс-главу региона.

Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко намерен вновь баллотироваться на этот пост. Во время интервью изданию «Октагон» 20 мая Левченко сослался на «некую внутрипартийную социологию» и «добавил, что имеет высокие шансы на победу». «Затем похвастался, что «все схвачено», то есть согласовано с некими высшими чинами в КПРФ, а предвыборная программа партии будет строиться на мифической левченковской пятилетке», пишет Восточно-Сибирская правда.

Однако, как отмечает издание, заявление Левченко не нашло поддержки среди его однопартийцев. «Причиной тому стало предательство Левченко. Именно так многие коммунисты и просто жители области расценивают его добровольную отставку», пишет издание.

«Ну, заявил и заявил. Сергею Георгиевичу никто не может запретить делать какие-то заявления. Но, согласно уставу, такое решение принимает не один человек, а партийная организация. Именно поэтому кандидат от КПРФ будет выдвинут на партийной конференции и никак иначе. Она состоится в конце июня – начале июля. Сегодня рассматривается несколько достойных кандидатур. Например, Михаил Щапов, Виталий Матюха, Ольга Носенко», – прокомментировал выступление Левченко первый секретарь Иркутского городского отделения ЛКСМ (структуры КПРФ) Максим Дудин.

Дудин добавил, что когда Левченко принял решение о сложении губернаторских полномочий, для него это тоже было полной неожиданностью. «Наверное, это был его личный выбор. Я не могу говорить за партию. Я могу говорить за себя. Я не поддерживаю это решение. Это неправильно. Были определенные планы, ответственность перед избирателями. Для партии это решение принесло сложности», – отметил он.

Аналогично на заявление Левченко отреагировал и первый секретарь комитета Ангарского горкома КПРФ Сергей Бренюк. «Для меня заявление Сергея Георгиевича прозвучало неожиданно, потому что внутри партии никто фальстартов не делал. Такие вопросы решаются коллегиально внутри партии. Партия имеет право выдвинуть его вновь. Но я сторонник других кандидатов», – отметил он.

По словам Бренюка, на такое отношение к Левченко повлияла его добровольная отставка. «Если бы он шел на выборы как самовыдвиженец и победил – это одно. Другое дело – это ответственность перед избирателями, которые за него проголосовали. Вопросы остались у партии, которая его выдвинула», – заявил он.

Напомним, в декабре прошлого Левченко ушел в отставку по собственному желанию после череды коррупционных скандалов и ряда уголовных дел, которые были возбуждены в отношении ближнего окружения экс-губернатора. Кроме того, в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин заявил, что после руководства регионом Левченко в Иркутской области необходимо заново воссоздавать систему по ликвидации последствий стихийных бедствий.