В Москве продлен прием заявок на субсидии для предпринимателей

Власти Москвы продлили прием заявок на предоставление субсидий малому и среднему бизнесу, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

«В столице продлили прием заявок на предоставление субсидий малому и среднему бизнесу, такое решение принято после обращений предпринимателей. Ранее завершить заявочную кампанию планировалось 1 июня», – приводятся ее слова на сайте мэра Москвы.

Она напомнила, что для поддержки предпринимателей в городе введены налоговые льготы, гранты, рассрочки по аренде и другим платежам.

«Уже дает первые результаты масштабная программа льготного кредитования и рефинансирования ставок. Важное направление – это субсидии. Нам продолжает поступать большое количество заявок на них. И, чтобы все желающие успели подать документы, мы решили продлить заявочную кампанию по всем востребованным видам субсидий», – сказала Сергунина.

Вице-мэр отметила, что срок приема заявок продлевается для самых популярных видов выплат на тот период, пока они остаются востребованными у предпринимателей: субсидия для социальных предприятий, на продвижение товаров онлайн, на продвижение товаров через сервисы доставки, для предприятий гостиничной сферы, для резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера, на экспорт товаров, услуг или продуктов интеллектуального труда, на участие в выставках, на обучение персонала, для франчайзи, для коммерческих коворкингов.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин заявил, что организации, которые пострадали от пандемии коронавируса, смогут в период вынужденных нерабочих дней направлять на выплату зарплат и другие обязательные платежи субсидии на выполнение госзаданий.

В свою очередь заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что ежедневно столичные компании производят более 200 тысяч одноразовых халатов и свыше 60 тысяч хирургических бахил. 70 тысяч единиц от этого объема приходится на компании, которые оперативно перепрофилировали свою деятельность.

«Перевод части легкой промышленности на изготовление средств индивидуальной защиты для медицинского персонала позволяет нам полностью обеспечивать потребности системы здравоохранения города и не зависеть от импортных поставок и изменения цен, а производителям — сохранить штат и доход своих сотрудников», — добавил Ефимов.