Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг опустился на 3 копейки – до 70,98 рубля, курс евро поднимается на 9 копеек – до 78,24 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 34,04 доллара за баррель, передает РИА «Новости».