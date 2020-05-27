Врач объяснил новую процедуру подсчета смертей от COVID-19

Из данных о летальности коронавируса будут исключены случаи, когда инфицированные пациенты скончались от другой причины, например, от инфаркта или онкологической болезни. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД главный внештатный патологоанатом Минздрава Георгий Франк, комментируя новые методологические рекомендации для российских врачей.

«Опубликованные во вторник новые рекомендации Минздрава позволят не включать в раздел статистики смертей от COVID-19 тех, кто умер от других патологических состояний, заболеваний или несчастных случаев. Будут учитываться только те случаи, когда диагноз подтвержден тестом, когда COVID-19 будет иметь морфологическую картину», – рассказал главный внештатный патологоанатом Минздрава России, академик РАН Георгий Франк. Под «морфологической картиной» понимаются, например, повреждения легочной ткани, которые свидетельствуют о воздействии коронавируса.

«У любого умершего пациента с позитивным тестом на коронавирус может быть минимальная клиническая картина, так называемая легкая форма, но при этом у него может быть рак, инфаркт, инсульт, разрыв аневризмы. Человек с вирусом, в конце концов, мог выйти на улицу и попасть под машину. Это все другие ситуации. И мы должны были подчеркнуть это. У нас процент смертей от коронавируса все равно будет меньше, чем во многих других странах», – пояснил Франк.

«У нас проводится вскрытие практически всех людей, умерших в инфекционных отделениях от коронавируса – почти 98%. Это причина, по которой мы должны были дать более четкие рекомендации врачам. Это вариант того, что делают в ВОЗ, но мы подошли к этому более тщательно с учетом нашего огромного опыта. У нас по стране уже проведено более двух тысяч вскрытий», – пояснил Франк. Он добавил, что в странах Запада вскрытие тел умерших от коронавируса производится гораздо реже, «поэтому у нас совсем другие показатели».

Эксперт пояснил, что российская медицина «действует в формате, который установила Всемирная организация здравоохранения». В основу рекомендаций Минздрава положены принципы, установленные Международной классификацией болезней ВОЗ (МКБ-10) с учетом Международных методических рекомендаций по удостоверению и кодированию COVID-19 в качестве причины смерти.

Добавим, что Минздрав России готовится направить в ВОЗ предложения по совершенствованию применения этих Международных методических рекомендаций – применения для стран с высоким уровнем организации здравоохранения.

Новые рекомендации Минздрава не только позволят составить более точную статистику летальных случаев при COVID-инфекции, отметил Франк. Документ также конкретизирует методику постановки диагнозов при обращении пациентов к врачам. Если коронавирус вызвал особенности в течении других болезней, если выявлять такие факты при вскрытии, то такие данные помогут избежать новых смертей – данные будут использоваться в рекомендациях по профилактике, диагностике и лечению COVID-заболеваний.

Новые рекомендации Минздрава не только позволят составить более точную статистику летальных случаев при COVID-инфекции, отметил Франк. Документ также конкретизирует методику постановки диагнозов при обращении пациентов к врачам. Если коронавирус вызвал особенности в течении других болезней, если выявлять такие факты при вскрытии, то такие данные помогут избежать новых смертей – данные будут использоваться в рекомендациях по профилактике, диагностике и лечению COVID-заболеваний.

Как сообщила в среду газета ВЗГЛЯД, Минздрав России утвердил методические рекомендации по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости и первоначальной причины в статистике смертности, связанных с COVID-19. Согласно рекомендациям Министерства здравоохранения и международным методическим рекомендациям по выявлению COVID-19, лица, у которых обнаружен новый коронавирус, но отсутствуют жалобы, не должны включаться в статистику заболеваемости.

В документе говорится: люди с положительным анализом на COVID-19, но не имеющие жалоб, не должны включаться в статистику заболеваемости по коронавирусу. В частности, в одном из разделов документа указано – выбор основного диагноза в случаях с вирусом должен производиться «в конце эпизода оказания медицинской помощи». «Этот заключительный диагноз может не совпадать с предварительным диагнозом, диагнозом при поступлении или профилем отделения при оказании медицинской помощи в стационарных условиях», – говорится в новых рекомендациях Минздрава.

Ранее стало известно, что в среду число выздоровевших за сутки в России пациентов с коронавирусом вновь превысило количество выявленных случаев.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД