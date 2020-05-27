Во Франции мужчина расстрелял троих человек

Мужчина открыл стрельбу на предприятии во французской коммуне Сен-Варан, расположенной в департаменте Де-Севр на западе страны, и убил троих человек, сообщил в среду телеканал BFMTV.

Уточняется, что мужчина ворвался в помещение во время рабочего совещания и открыл огонь, убив трех человек и ранив еще одного, после чего предпринял попытку самоубийства, пишет ТАСС.

Является ли злоумышленник сотрудником компании, на данный момент неизвестно.

Напомним, в среду старшему прапорщику полиции Алексею Смирнову, открывшему стрельбу на станции московского метро «Рязанский проспект», предъявили окончательное обвинение.