Появилось видео пролета венесуэльских истребителей над иранским танкером

Самолеты Су-30 и F-16 ВВС Венесуэлы в ходе патрулирования воздушного пространства сопроводили иранский нефтяной танкер Forest.

Видео опубликовал официальный аккаунт в Twitter оперативно-стратегического командования вооруженных сил Венесуэлы.

Два F-16 и два Су-30 пролетают над судном, выстроившись ромбом. Иранский танкер также сопровождал венесуэльский эсминец PO-13 Yekuana. Еще одно видео опубликовано в Twitter ВМФ Венесуэлы.

Глава минобороны Венесуэлы Владимир Падрино ранее заявлял, что танкеры с нефтью из Ирана, входящие в особую экономическую зону страны, будут сопровождаться кораблями и самолетами Боливарианских национальных вооруженных сил.

Напомним, берегов Венесуэлы, несмотря на угрозы со стороны США, достиг первый иранский танкер с топливом, сообщает агентство ИРНА. В ближайшие дни в Венесуэлу прибудут еще четыре танкера с топливом.