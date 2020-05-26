На ушедшего жить с тремя детьми в лес отца составили протокол в Приморье

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26 мая, вторник | Последнее обновление — 08:40 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Назван срок проведения первого пуска «Посейдона» с борта АПЛ
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Украинцев учат парадам вермахта на Красной площади
Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»
Нам предстоит год без кино
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Мне кажется, наша киноиндустрия входит в период турбулентности очень неподготовленной. Потому что кинопрокат и продажа прав на телетрансляцию являются главными составляющими их экономики. А это неправильно. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев
Старики-либералы хотят реванша
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
На выборы идет не Байден и даже не его вице-президент, а старый либеральный истеблишмент США. Шансов на президентских выборах у них немного. Но если они преуспеют, то заокеанскую сверхдержаву возглавит предельно озлобленная «старая гвардия». Подробности...
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Пандемия не приведет к появлению нового мира
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Эпидемия коронавируса не приведет ни к каким фундаментальным изменениями ни в мире, ни в человеческом обществе. Просто потому, что не является достаточным для них потрясением. Подробности...
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В Россию прибыла первая партия аппаратов ИВЛ из США
Вечером 21 мая в московский аэропорт Внуково из США прибыла первая партия аппаратов искусственной вентиляции легких. Груз в аэропорту встречали посол США в России Джон Салливан и заместитель гендиректора Центра им. Пирогова Дмитрий Никитенко, сопровождал его помощник главы USAID Брок БирманПодробности...
Куклы и манекены заменили людей на стадионах и в ресторанах
Пока люди сидят по домам, во многих странах мира места на стадионах и столики в кафе «оккупируют» манекены, куклы и плюшевые игрушки. Впрочем, где-то – например, в Южной Корее – замена людей на кукол многим пришлась не по вкусуПодробности...
Москвичи массово вышли на работу
В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человекПодробности...
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