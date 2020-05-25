В Германии пожаловались на «слишком американский» интернет

Интернет стал глубоко американизирован, культуру ведения споров и конфликтов там формируют американские концерны на основе собственных ценностях, что для Германии не всегда подходит, пишет журналист Frankfurter Allgemeine Юстус Бендер.

Многие немцы видят нечто искусственное в ведении споров и дискуссий в интернете, пишет Бендер, отмечая, что это может быть связано с техникой – ненависть возникает, потому что в интернете высказывания часто вырываются из контекста, передает RT текст статьи.

«Слишком редко люди замечают, что ультралиберальная культура спора, которую создают в интернете американские концерны, в некотором смысле связана со страной, в которой они базируются. Сеть это не просто сеть. Она глубоко американская», – пишет автор.

Отмечается, что в США нельзя открыто отрицать холокост, утверждать о превосходстве белой расы, требовать создания коммунистической однопартийной диктатуры. У свободы слова в США есть границы. Однако во многих сферах американское общество открыто для конфликтов – ведению конфликтов и споров молодежь учат еще со школы, в специальных дискуссионных клубах, отмечает Бендер.

Немцы знают об этом благодаря правилам Facebook: к разжиганию травли в соцсети относятся с большой либеральностью, но фотографии женской груди строго запрещены.

«Таковы ценности американской республики. Не все из них подходят Германии», – считает автор.

Он указывает, что Facebook, Google и Twitter руководствуются американскими ценностями в том числе в отношении темы коронавируса, действуя грубо против фейковых новостей и теорий заговора.

«Невидимая рука сортирует информацию на хорошую и плохую. Это не конец пропаганды, но это больше, чем когда-либо пытались делать концерны. Они пытаются делать это только потому, что речь идет о здоровье. Против политических экстремистов они действуют не так жестко. В Америке это не принято», – считает журналист.

Немецкая и американская демократия, по его словам, «обороноспособны» в разной степени. Если в Америке граждане, в теории, обеспечивают эту способность к защите сами, то немцы ожидают ее от авторитетных инстанций. Тот, кто предпочитает американскую систему, должен разрешить разжигание межнациональной розни и предоставить свободу действий неонацистам, иначе он будет непоследовательным. В связи с этим времена коронавируса должны заставить немцев задуматься, насколько американской должна быть их сетевая культура, заключает корреспондент Frankfurter Allgemeine.

Отметим, что 1 ноября 2019 года в России вступил в силу закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета. Президент Владимир Путин в ходе ежегодной «Прямой линии» объяснил необходимость закона о надежном Рунете.