Россиянам напомнили о пользе йодированной соли

Применение йодированной соли может помочь сократить число операций на щитовидной железе на 30-40% и позволит избежать йододефицита, сообщил замминистра здравоохранения Олег Салагай.

«По оценкам экспертов Эндокринологического научного центра Минздрава России, при внедрении йодирования соли ликвидация йодного дефицита позволит в течение следующих 10 лет уменьшить йододефицитные заболевания у детей на 70-80%, а у взрослых на 40-45%. При этом количество некоторых хирургических операций на щитовидной железе может уменьшиться на 30-40 %», – передает РИА «Новости» слова замминистра.

По данным экспертов Эндокринологического научного центра Минздрава, ежегодно в специализированной эндокринологической помощи нуждаются более 1,5 млн взрослых россиян и 650 тыс. детей с заболеваниями щитовидной железы, отметил Салагай.

«Многие из этих заболеваний связаны с дефицитом йода в рационе. Сегодня жители России в среднем потребляют до 80 мкг йода, что в два-три раза меньше, чем суточная норма – 150-200 мкг. При этом дефицит йода не является эндемичным только для каких-то регионов нашей страны», – пояснил Салагай.

По его словам, чтобы внедрить йодирование пищевой поваренной соли, необходимо принятие федерального закона. На сегодняшний день такой законопроект разработан по поручению президента России Владимира Путина и прошел необходимые межведомственные согласования.

Ранее замминистра уже объявлял, что россияне потребляют втрое меньше суточной нормы йода. Позднее Министерство здравоохранения представило проект федерального закона, предполагающий обязательное использование йодированной соли в хлебобулочных изделиях.