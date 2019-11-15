В России могут запретить хлеб без йода

Министерство здравоохранения представило проект федерального закона, предполагающий обязательное использование йодированной соли в хлебобулочных изделиях.

«Проблема возникновения заболеваний, связанных с дефицитом йода, в настоящее время является одной из актуальных проблем в Российской Федерации», – говорится в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Так, по информации Эндокринологического научного центра Минздрава, ежегодно в специализированной эндокринологической помощи нуждаются более 1,5 млн взрослых и 650 тыс. детей с заболеваниями щитовидной железы. По этим же данным, йодированную соль в питании употребляют менее 30% россиян, в отличие от жителей входящих в ЕС стран, где введено всеобщее йодирование соли.

В связи с этим Минздрав предлагает с 1 июня 2021 года начать йодирование пищевой соли экстра, высшего и первого сортов. Отдельно ведомство составит перечень сортов и помолов, для которых сделают исключение.

При этом пункт про обязательное использование йодированной соли в хлебе вступает в силу 1 июня 2020 года. Другие продукты с йодированной солью предлагается выпускать с 2022 года.

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