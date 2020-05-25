Названа причина перестрелки на юге Москвы

Причиной перестрелки на автостоянке возле ЖК «Ясный» на Каширском шоссе в Москве, по предварительным данным, стал бизнес-конфликт между двумя фирмами, оказывающими услуги в ритуальной сфере, сообщили в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, в конфликте участвовали две конкурирующие фирмы в сфере ритуальных услуг, в том числе лица, которые были неофициально трудоустроены в этих фирмах и не числились в рядах их работников. Они решили выяснить отношения в стиле 1990-х годов», – сообщил источник ТАСС.

Общее число участников перестрелки устанавливается. В конфликте участвовали жители Москвы и Оренбургской области. По свидетельству очевидцев, перестрелка велась не менее 20 минут.

Напомним, в воскресенье на юге Москвы у ЖК «Ясный» произошла перестрелка, в результате которой пострадал один человек. По словам очевидцев, стрельба продолжалась не менее 20 минут. В Сети появилось видео инцидента.

Был объявлен план «Перехват». По горячим следам сотрудники полиции задержали троих подозреваемых. Позднее число задержанных после стрельбы на юге Москвы достигло девяти человек.

В правоохранительных органах сообщили, что задержанные оказались иногородними. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.