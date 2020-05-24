По факту перестрелки в Москве возбуждено дело

Возбуждено уголовное дело по факту инцидента со стрельбой на юге Москвы, сообщает Следственный комитет.

«Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»), ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия») и ст. 213 УК РФ («Хулиганство»)», – передает ТАСС слова представителя ГСУ СК по Москве Юлии Ивановой.

В воскресенье на юге Москвы у ЖК «Ясный» произошла перестрелка, был объявлен план «Перехват». В Сети опубликовано видео стрельбы на автостоянке у жилого дома. Один человек ранен.

Трое подозреваемых задержаны.