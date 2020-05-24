Стало известно о пострадавшем при перестрелке в Москве

В результате перестрелки на стоянке автомобилей в ЖК «Ясный» на юге Москвы пострадал один человек, сообщил источник.

«По предварительной информации, ранения в результате перестрелки получил один человек. Ему оказывается медицинская помощь», – передает его слова ТАСС.

Между тем, в столичном главке МВД подтвердили задержание троих подозреваемых в перестрелке. В СК подтвердили, что ранен один человек.

Источник также отметил, что участники перестрелки могли поменять нарезное оружие.

«Одна из сторон применяла нарезное оружие, предположительно – охотничий нарезной карабин «Сайга» калибром 7,62 мм», – сказал он.

На месте происшествия обнаружены гильзы калибра 7,62 мм и 9 мм. У нарезного оружия более мощный патрон, оно способно поражать цель на большей дальности, чем гладкоствольное.

Ранее о задержании троих подозреваемых сообщал источник.

Напомним, в воскресенье вечером на юге Москвы произошла перестрелка, был объявлен план «Перехват». Также было опубликовано видео инцидента.