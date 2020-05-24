Перестрелку в Москве устроили иногородние

Задержанные за перестрелку на Каширском шоссе в Москве оказались приезжими из Оренбурга, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Всего задержаны четыре человека, в том числе и раненый. Роль каждого в перестрелке устанавливается. Все они жители Оренбурга», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что сейчас устанавливаются причины произошедшего.

В воскресенье у ЖК «Ясный» на юге Москвы произошла перестрелка, был объявлен план «Перехват». В Сети опубликовано видео инцидента.

Один человек был ранен, сообщалось о троих задержанных. Возбуждено уголовное дело по трем статьям.