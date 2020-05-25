Глава Тувы заразился коронавирусом

Глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил в видеообращении, что заразился коронавирусом.

«Мы знали, что можем заболеть, но кто-то должен работать, обязан нести ответственность <...>. В больнице сейчас лежат кроме меня председатель администрации Танды, Улуг-Хема (муниципалитеты в Туве), есть наши подчиненные. Зараза очень страшная, задевает многие стороны здоровья, голова очень болит, у кого-то воспаление легких <...>. Наши врачи стараются. Рано или поздно об этой болезни моей станет известно, я это знаю, но попробую руководить дистанционно», – сказал Кара-оол на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В обращении к жителям Тувы он подчеркнул, что болезнь очень заразная и попросил граждан беречь себя, соблюдать самоизоляцию и заниматься профилактикой болезни. «Управляемость республики нормальная», – подчеркнул Кара- оол.

По данным на утро 25 мая, в Туве зарегистрированы 706 случаев коронавируса, 83 человека выздоровели, одна женщина умерла.

Напомним, ранее коронавирус выявили у премьера Михаила Мишустина, министра строительства Владимира Якушева, министра культуры Ольги Любимовой, а также пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

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