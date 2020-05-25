Бельгийцы подали иск против государства из-за мер изоляции

Граждане Бельгии подали коллективный иск против государства и министра внутренних дел Питера де Крема дел из-за введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса мер изоляции, сообщил бельгийский телеканал RTBF.

По мнению истцов, введенные федеральным правительством Бельгии меры ограничивают личные свободы граждан и нарушают Европейскую конвенцию по правам человека, передает РИА «Новости».

Адвокат Микаэль Верстратен заявил, что власти Бельгии просто скопировали меры, принятые в Китае. «Это неприемлемо, было необходимо провести исследования, чтобы выяснить, соответствуют ли они правам человека», – считает адвокат.

В то же время глава Лиги прав человека в Бельгии Пьер-Арно Перрути отметил, что конвенция позволят временно ограничивать некоторые свободы. «Несомненно, принятые меры ограничивают личные свободы. Но сейчас они оправданы пандемией, а конвенция по правам человека позволяет в определенных случаях временно ограничивать некоторые свободы», – сказал Перутти.

Напомним, 17 мая бельгийские врачи устроили «коридор презрения и позора» премьер-министру королевства Софи Вильмес.

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