Бельгийские врачи устроили «коридор презрения и позора» премьер-министру

Врачи одной из ведущих в Бельгии больниц – «Сен-Пьер» – организовали посетившей медучреждение премьеру королевства Софи Вильмес «коридор презрения и позора» – врачи и медсестры выстроились по обе стороны дороги и развернулись е машине председателя правительства спиной.

Кадры опубликованы телеканалом RTBF. Премьер Вильмес посетила больницу, чтобы морально поддержать его персонал, однако медики выстроились по обе стороны асфальтовой дорожки, ведущей к медучреждению, и при приближении кортежа разворачивались к машинам спиной. Таким образом они продемонстрировали негодование тем, как бельгийские власти относятся к системе здравоохранения, передает ТАСС.

В акции приняли участие около 120 врачей, медсестер, работников системы скорой помощи.

«Врачи настаивают на выплатах финансовых компенсаций или повышении зарплат за прошедшие два месяца тяжелой работы. Помимо этого, персонал больницы «Сен-Пьер», так же как и врачи по всей стране, с негодованием воспринял распоряжение правительства об обязательном выходе медперсонала на сверхурочную работу, если в этом есть необходимость. Наши врачи и медсестры и так постоянно работают сверхурочно, и принудительные меры вызывают острое отторжение», – заявил представитель профсоюза врачей Дирк Ван Овертвельдт.

Вильмес выступила в больнице перед журналистами, что сектор здравоохранения «нуждается в реструктуризации и дополнительном финансировании». Премьер около 40 минут беседовала с персоналом больницы, пообещав позаботиться о материальной и психологической поддержке. Представители профсоюзов напомнили, что именно Вильмес, будучи министром по делам бюджета, занималась сокращением расходов на медицинское обслуживание три последние года.

На 17 мая в Бельгии умерли из-за коронавируса свыше 9 тыс. 52 человек, всего выявлено 55 тыс. 280 случаев заражения на 11,5 млн населения страны. Тесты проводятся только при острых симптомах заболевания.