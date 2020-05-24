Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Российский лидер Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам, отметив неоценимый вклад мусульманской общины в межнациональный мир, сообщила пресс-служба Кремля.

«Российские последователи ислама с глубоким почтением относятся к историческим, культурным, религиозным традициям отцов и дедов, приобщают к ним подрастающее поколение», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Глава государства отметил вклад мусульманской общины России в «поддержание межнационального мира и гражданского согласия в обществе», а также в укрепление института семьи и воспитание молодого поколения.

Также президент отметил, что праздник разговения несет особый духовный смысл. По его словам, на протяжении веков его принято отмечать не только усердной молитвой, но и вниманием к тем, кто нуждается в помощи.

Путин добавил, что в условиях пандемии коронавируса востребована гуманитарная, благотворительная миссия мусульманского духовенства, религиозных организаций и всех мусульман страны.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к жителям республики, призвав их отметить мусульманский праздник Ураза-Байрам в самоизоляции.

В совете муфтиев заявили, что мечети Духовного управления мусульман (ДУМ) в Москве и других регионах будут закрыты для прихожан во время праздника Ураза-байрам.

Президент Владимир Путин также обратился к мусульманам с просьбой отметить праздник Ураза-байрам дома.