Захвативший банк в Москве находился в неадекватном состоянии

Захвативший заложников в отделении «Альфа-банка» в центре Москвы находился в неадекватном состоянии, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Мужчина находится в неадекватном состоянии и будет направлен на соответствующую экспертизу», – сказал собеседник ТАСС.

Напомним, мужчину задержали, на месте происшествия работают следователи.

Заложник, который вел прямую трансляцию в соцсетях из захваченного банка, запечатлел, как захватчик употреблял нечто, похожее на вино из бутылки.

В ГУ МВД по Москве сообщали, что захватчик зашел в здание с сумкой одного из агрегаторов по доставке еды, сервис Delivery Club сообщил, что у него нет данных о том, что это сотрудник их компании.