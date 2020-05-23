В «Единой России» назвали референдум законным путем для объединения Архангельской области и НАО

Депутаты «Единой России» выступили за проведение референдума по вопросу объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО). В партии считают, что в вопросе образования нового субъекта Федерации надо поставить точку.

Депутаты партии «Единая Россия» (ЕР) выступили за проведение референдума по вопросу объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа, сообщает в субботу пресс-служба ЕР. Они назвали это единственным законным путем решения вопроса

«В вопросе образования нового субъекта Федерации надо поставить точку раз и навсегда. Единственным демократическим и законным путем решения многолетнего вопроса является референдум», – считают парламентарии.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский и врио главы НАО Юрий Бездудный подписали меморандум о намерении создать новый единый субъект Федерации. Если эту инициативу поддержат на референдуме жители обоих субъектов, в России появится огромный по площади и протяженности северный регион с гигантским экономическим потенциалом, который станет главным форпостом страны в Арктике.

На этой неделе жители Архангельской области и НАО активно включились в обсуждение вопроса создания нового региона. За шесть дней от жителей обоих субъектов поступило более 300 предложений, инициатив и мнений.

На следующей неделе рабочие группы от двух регионов на совместном заседании обсудят все поступившие предложения и сформируют на их основании итоговый документ, который 29 мая будет передан главам регионов. Далее Цыбульский и Бездудный внесут документ на рассмотрение местных депутатов. После этого предложение о создании нового региона будет направлено президенту России Владимиру Путину, который должен принять решение о проведении референдума.