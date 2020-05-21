Жители НАО и Архангельской области направили более 300 предложений по новому региону

Жители Архангельской области и Ненецкого автономного округа активно включились в обсуждение вопроса создания нового региона. За шесть дней от жителей обоих субъектов поступило более 300 предложений, инициатив и мнений, сообщает пресс-служба губернатора Архангельской области.

Такие данные были озвучены 21 мая в Архангельске на очередном заседании рабочей группы по подготовке предложений по образованию в составе Российской Федерации нового субъекта РФ в результате объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа, сообщается на сайте пресс-центра правительства Архангельской области.

Примечательно, что заседание состоялось 21 мая, когда в России отмечается День полярника. Участники сочли важным знаком, что именно в этот день обсуждается историческая возможность появления на карте мира нового крупного арктического региона.

«Прежде чем обратиться к президенту страны с предложением о референдуме, нам необходимо выяснить и изучить мнение жителей. Именно этот процесс сейчас идет полным ходом. По разным каналам связи поступило более 300 откликов. Есть мнения «за» и «против», есть конструктивные и аргументированные предложения. Подчеркиваю: решение ещё не принято. Мы обсуждаем, насколько выгодным будет объединение, какую пользу оно принесет жителям, самим регионам и стране в целом. Сейчас мы слушаем людей», – отметил Виталий Фортыгин, руководитель рабочей группы, первый вице-президент, председатель правления Ломоносовского фонда, депутат Архангельского областного Собрания депутатов.

Большинство обращений от жителей двух регионов связаны с сохранением существующих мер социальной поддержки, доступностью отдаленных территорий, развитием дорожной инфраструктуры и малой авиации. Об этом сообщил председатель Общественной палаты Архангельской области Юрий Сердюк. Он считает, что для решения проблем будет полезно создание нового региона, который станет привлекательным для инвестиций, в том числе и от федерального центра. Оба региона не в состоянии решить эти задачи самостоятельно.

Юрий Сердюк отметил, что с каждым днем активность граждан, участвующих в обсуждении создания нового региона, возрастает.

По мнению ректора Северного (Арктического) Федерального университета, доктора философских наук, профессора Елены Кудряшовой, сегодня речь идет не о создании нового региона, а о воссоздании существовавшего в течение нескольких столетий.

«Еще с петровских времен территории Архангельской области и НАО были единой административной единицей, которая распалась в период перестройки в 1993 году. Однако взаимодействие между регионами в вопросах образования и науки не прерывалось. В частности, Архангельская область вместе с НАО развивает проект создания научно-образовательного центра мирового уровня. Между регионами подписан соответствующий договор», – напомнила Елена Кудряшова.

Об экономических перспективах объединения регионов говорил генеральный директор агентства регионального развития Архангельской области Максим Заборский.

«Президентом поставлена задача увеличить грузопоток по Северному морскому пути, развитию арктических и приарктических территорий. В данном контексте новый регион может предложить массу проектов. Это и перспектива порта Индига, и реализация проекта «Северный широтный ход-2», и другие инфраструктурные проекты», – отметил он.

Объединение позитивно скажется и на развитии основных кластеров экономики обоих регионов – это судостроение, лесопромышленный, рыбопромышленный, цифровой и туристический кластеры.

Напомним, что меморандум о совместных действиях по подготовке к выдвижению инициативы по образованию в составе Российской Федерации нового субъекта в результате объединения двух регионов подписали 13 мая в Нарьян-Маре врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский и врио губернатора НАО Юрий Бездудный. В документе говорится, что процесс создания нового региона будет максимально открытым, с привлечением экспертов, широкой общественности и при непосредственном участии жителей обоих субъектов. Для оперативного сбора предложений в Архангельской области и Ненецком автономном округе распоряжениями глав субъектов созданы рабочие группы.

Сбор мнений и предложений от жителей обоих регионов осуществляется через специально созданные каналы обратной связи. Оставить свои предложения, высказать мнение или внести инициативу в проект создания нового региона можно на специально созданном сайте создаёмновыйрегион.рф. Другой способ – опустить свое предложение в специальные ящики, установленные в администрациях всех муниципальных образований. Кроме того, можно отправить электронное или обычное письмо в Общественную палату своего региона.

28 мая рабочие группы Архангельской области и Ненецкого автономного округа обсудят их на совместном заседании и сформируют на их основании итоговый документ, который 29 мая будет передан главам регионов. Далее Александр Цыбульский и Юрий Бездудный внесут документ на рассмотрение депутатов. После этого предложение о создании нового региона будет направлено президенту РФ, который должен принять решение о проведении референдума.