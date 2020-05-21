Жители НАО и Архангельской области направили более 300 предложений по новому региону

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Почему первому «Северному потоку» повезло больше второго

Германия защитила «Северный поток – 1» от европейских законов Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
«Северный поток – 1» получил от Германии освобождение от норм Газовой директивы ЕС на 20 лет. Берлин сделал для него ровно то же самое, что не сумел сделать для строящегося «Северного потока – 2». Это исключение важно для первого северного морского газопровода. Но есть ли шансы добиться аналогичного решения для второго газопровода из России? Подробности...
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Как Европа и США ошиблись с выходом из карантина

Испанцев внезапно обязали носить маски в 40-градусный зной на улицеФото: Jesus Merida/Keystone Press Agency/Global Look Press
В Россию коронавирус пришел позже, чем в другие страны. А поэтому у нас есть возможность изучить зарубежный опыт выхода из карантина. Тем более, что в США и странах ЕС были сделаны определенные ошибки, отметили политологи на прошедшем в среду круглом столе. Они положительно оценили российский план по выходу из режима ограничений, который учитывает эпидемиологические показатели и обстановку в регионах. Подробности...
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Должны ли летчики уводить падающий самолет от домов

1997 год, Иркутск. Ан-124 упал на жилые дома сразу после взлетаФото: Дружинин Алексей/ТАСС
Почему самолеты падают на жилые дома? Увести падающий самолет от людей – неписаный «кодекс чести» или продукт пропаганды? Да и вообще – способны ли летчики это сделать? Подобные вопросы возникают регулярно, и очередная авиакатастрофа вновь дала этому повод. В советское время на такие вопросы отвечали абсолютно однозначно, но было ли это правдой? Подробности...
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Судьба ядерных бомб подтверждает версию о тайном сговоре США и Германии

США разместили свои ядерные бомбы не только на территории ГерманииФото: USAF
В последние дни в центре внимания оказалось странное предложение передислоцировать ядерное оружие США из Германии в Польшу. Не менее симптоматичной выглядит реакция на это предложение в ФРГ как среди депутатов парламента, так и в правительстве страны. Эта реакция выглядит подтверждением конспирологических версий о тайных договоренностях между США и Германией. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Пора валить из городов

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Объективный и, как выяснилось, полезный для здоровья общества процесс расселения активного населения за город не может двигаться дальше без плотного участия государства. Подробности...

Восстановление Большой России–Евразии

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Президент Владимир Путин считает, что Россия – не просто страна, а отдельная цивилизация. Так и хочется воскликнуть – ну, наконец-то! Ещё недавно мы слышали, что Россия – это корпорация, а её руководство – наёмный менеджмент. Вспомните об этом и ужаснитесь. Подробности...
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Украинский «карточный домик» рухнул

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Обнародование разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена раскрасило яркими красками лозунг «Украина давно находится под внешним управлением». Все дело, как обычно, в больших деньгах. Подробности...
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              Жители НАО и Архангельской области направили более 300 предложений по новому региону

              21 мая 2020, 17:44

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              Жители Архангельской области и Ненецкого автономного округа активно включились в обсуждение вопроса создания нового региона. За шесть дней от жителей обоих субъектов поступило более 300 предложений, инициатив и мнений, сообщает пресс-служба губернатора Архангельской области.

              Такие данные были озвучены 21 мая в Архангельске на очередном заседании рабочей группы по подготовке предложений по образованию в составе Российской Федерации нового субъекта РФ в результате объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа, сообщается на сайте пресс-центра правительства Архангельской области.

              Примечательно, что заседание состоялось 21 мая, когда в России отмечается День полярника. Участники сочли важным знаком, что именно в этот день обсуждается историческая возможность появления на карте мира нового крупного арктического региона.

              «Прежде чем обратиться к президенту страны с предложением о референдуме, нам необходимо выяснить и изучить мнение жителей. Именно этот процесс сейчас идет полным ходом. По разным каналам связи поступило более 300 откликов. Есть мнения «за» и «против», есть конструктивные и аргументированные предложения. Подчеркиваю: решение ещё не принято. Мы обсуждаем, насколько выгодным будет объединение, какую пользу оно принесет жителям, самим регионам и стране в целом. Сейчас мы слушаем людей», – отметил Виталий Фортыгин, руководитель рабочей группы, первый вице-президент, председатель правления Ломоносовского фонда, депутат Архангельского областного Собрания депутатов.

              Большинство обращений от жителей двух регионов связаны с сохранением существующих мер социальной поддержки, доступностью отдаленных территорий, развитием дорожной инфраструктуры и малой авиации. Об этом сообщил председатель Общественной палаты Архангельской области Юрий Сердюк. Он считает, что для решения проблем будет полезно создание нового региона, который станет привлекательным для инвестиций, в том числе и от федерального центра. Оба региона не в состоянии решить эти задачи самостоятельно.

              Юрий Сердюк отметил, что с каждым днем активность граждан, участвующих в обсуждении создания нового региона, возрастает.

              По мнению ректора Северного (Арктического) Федерального университета, доктора философских наук, профессора Елены Кудряшовой, сегодня речь идет не о создании нового региона, а о воссоздании существовавшего в течение нескольких столетий.

              «Еще с петровских времен территории Архангельской области и НАО были единой административной единицей, которая распалась в период перестройки в 1993 году. Однако взаимодействие между регионами в вопросах образования и науки не прерывалось. В частности, Архангельская область вместе с НАО развивает проект создания научно-образовательного центра мирового уровня. Между регионами подписан соответствующий договор», – напомнила Елена Кудряшова.

              Об экономических перспективах объединения регионов говорил генеральный директор агентства регионального развития Архангельской области Максим Заборский.

              «Президентом поставлена задача увеличить грузопоток по Северному морскому пути, развитию арктических и приарктических территорий. В данном контексте новый регион может предложить массу проектов. Это и перспектива порта Индига, и реализация проекта «Северный широтный ход-2», и другие инфраструктурные проекты», – отметил он.

              Объединение позитивно скажется и на развитии основных кластеров экономики обоих регионов – это судостроение, лесопромышленный, рыбопромышленный, цифровой и туристический кластеры.

              Напомним, что меморандум о совместных действиях по подготовке к выдвижению инициативы по образованию в составе Российской Федерации нового субъекта в результате объединения двух регионов подписали 13 мая в Нарьян-Маре врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский и врио губернатора НАО Юрий Бездудный. В документе говорится, что процесс создания нового региона будет максимально открытым, с привлечением экспертов, широкой общественности и при непосредственном участии жителей обоих субъектов. Для оперативного сбора предложений в Архангельской области и Ненецком автономном округе распоряжениями глав субъектов созданы рабочие группы.

              Сбор мнений и предложений от жителей обоих регионов осуществляется через специально созданные каналы обратной связи. Оставить свои предложения, высказать мнение или внести инициативу в проект создания нового региона можно на специально созданном сайте создаёмновыйрегион.рф. Другой способ – опустить свое предложение в специальные ящики, установленные в администрациях всех муниципальных образований. Кроме того, можно отправить электронное или обычное письмо в Общественную палату своего региона.

              28 мая рабочие группы Архангельской области и Ненецкого автономного округа обсудят их на совместном заседании и сформируют на их основании итоговый документ, который 29 мая будет передан главам регионов. Далее Александр Цыбульский и Юрий Бездудный внесут документ на рассмотрение депутатов. После этого предложение о создании нового региона будет направлено президенту РФ, который должен принять решение о проведении референдума.


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