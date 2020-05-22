ЛНА заявила о нарушении Турцией оружейного эмбарго

Турция поставляет в Ливию технику и оружие, нарушая эмбарго, заявил официальный представитель командования Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал Ахмед Аль-Мисмари.

«Нарушая международное эмбарго, которое должно было служить гарантом развития процесса мирного урегулирования в Ливии, Турция совершенно открыто направляет в нашу страну сотни единиц бронетехники, артиллерийских орудий, беспилотных летательных аппаратов, крупнокалиберных пулеметов и других наступательных вооружений», – заявил генерал, передает RT.

На брифинге аль-Мисмари продемонстрировал кадры, на которых, по его словам, зафиксирована уничтоженная в Ливии техника из Турции.

«На экране вы можете видеть записи с видеорегистратора одного из турецких бронеавтомобилей «Кирпи», захваченного ливийскими воинами в ходе боев с переброшенными из Сирии членами террористических группировок южнее города Триполи», – пояснил представитель ЛНА.

Ранее Аль-Мисмари показывал видеозапись, которая, по его словам, подтверждает поставки оружия Турцией в Ливию.

16 января Эрдоган заявил об отправке военных в Ливию для поддержки сил Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Сообщалось также, что к Триполи подошли два фрегата ВМС Турции, с которых высадились турецкие военные и бронетехника.

Газета ВЗГЛЯД писала о тяжелом поражении ЛНА в Ливии.