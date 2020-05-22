Видеонаблюдение для недопущения роста свалок установят в Южно-Сахалинске

Власти Южно-Сахалинска планируют установить в местах возможного стихийного скопления мусора на территории городского округа камеры наблюдения для выявления нарушителей. Об этом в пятницу сообщил мэр областного центра Сергей Надсадин.

Осенью 2019 года министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и Сергей Надсадин подписали соглашение о реализации в Южно-Сахалинске проекта «Умный город». Работа по установке видеонаблюдения в островной столице станет частью этого проекта.

«Буквально сегодня у нас состоялся разговор с курирующим [это направление] заместителем председателя правительства [Сахалинской области] Вячеславом Аленьковым, с которым мы обсуждали вопрос установки камер в местах, которые требуют обеспечения контроля за процессом несоздавания стихийных свалок. Инициатива была поддержана, поэтому сейчас в установленном порядке осуществим совместную работу, чтобы фиксировать правонарушение, если оно будет происходить, в наиболее, скажем так, «горячих» местах», – рассказал мэр ТАСС. Точные сроки реализации проекта пока не уточняются.

В Сахалинской области очень остро стоит проблема стихийных свалок мусора. Ранее Валерий Лимаренко рассказал ТАСС, что на 1 января в области были зарегистрированы 123 незаконные свалки, но к концу апреля их стало более 300. Тогда глава области заметил, что мусорные полигоны в регионе «растут, как грибы». Согласно последним данным, на островах имеется уже около 500 мест стихийного скопления отходов. Цифра продолжает расти. При этом самое большое их количество обнаружено именно на территории Южно-Сахалинского городского округа.

Ведомственный проект Минстроя РФ «Умный город» стартовал в России в 2018 году. Начиная с 2019 года, он реализуется в рамках нацпроектов «Цифровая экономика РФ» и «Жилье и городская среда». Что касается работы по установлению видеонаблюдения в Южно-Сахалинске, то здесь работа проходит по первому нацпроекту.

Нацпроекты рассчитаны по 2024 год. На исполнение нацпроекта «Цифровая экономика», который состоит из шести федеральных проектов, в России планируется направить из бюджетов всех уровней 1 634,9 млрд рублей. На нацпроект «Жилье и городская среда», в который включены четыре федеральных проекта, для регионов предусмотрено более 1 трлн рублей.