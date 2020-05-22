Эксперт: Закон о льготах для социальных НКО серьезно облегчит работу волонтеров

Несмотря на пандемию, в сотрудничестве с некоммерческим сектором и бизнесом власть смогла в рекордно короткие сроки проработать предложения о поддержке волонтеров. Об этом заявила газете ВЗГЛЯД глава Всероссийского благотворительного фонда продовольствия «Русь» Юлия Назарова, комментируя принятый Госдумой закон о налоговых льготах для социально ориентированных НКО. По ее мнению, этот закон существенно облегчит работу таких организаций.

«Меры, которые предложил президент и которые будет реализовывать правительство с привлечением общественности, – беспрецедентная инициатива. Они серьезно облегчают работу волонтеров, общественных активистов, сотрудников некоммерческих организаций», – подчеркнула Юлия Назарова.

Напомним, в пятницу Госдума приняла в третьем чтении законопроект о налоговых льготах для индивидуальных предпринимателей, коммерческих предприятий и социально ориентированных НКО, которые работают в отраслях, наиболее пострадавших от коронавируса. Проект разработан для реализации предложений, которые президент Владимир Путин обсуждал на встрече с участниками Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» 30 апреля.

Законопроект освобождает социально ориентированные НКО от уплаты налогов и страховых взносов за второй квартал нынешнего года. Если коммерческая фирма пожертвует деньги для социальных НКО, религиозных организаций и благотворительных фондов, то эти суммы также не будут облагаться налогами. Пожертвования будут выводиться из-под налогообложения в пределах 1% от выручки компании.

По словам Назаровой, «адресатам» благотворительных проектов эти меры позволят выжить в нынешней сложной ситуации, «а кому-то и потом помогут получать большую поддержку». «Именно сейчас эти меры необходимы, очень многие люди нуждаются в помощи – и в медицинской, и даже в продовольственной», – подчеркнула собеседница.

Кстати, на финальном этапе к разработке предложений о льготах подключились и представители Общественной палаты, и эксперты по благотворительности, отметила собеседница. «Удивительно, за сколь короткий период власть, объединившись с некоммерческим сектором и бизнесом, успела проработать эти идеи», – подчеркнула Назарова.

«Безусловно, это только первый шаг. Требуется еще отработать механизм реализации предложений, – отметила руководитель фонда. – Но в целом хочу сказать, что все некоммерческое сообщество этих мер ждало давно. Мы постараемся, чтобы они пошли на пользу всему обществу. Будем прикладывать все усилия и для того, чтобы при применении закона не было злоупотреблений».

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