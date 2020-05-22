Госдума приняла закон о налоговых льготах для бизнеса и социальных НКО

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о налоговых льготах для индивидуальных предпринимателей, коммерческих предприятий и социально ориентированных НКО, работающих в отраслях, наиболее пострадавших от коронавируса. Проект закона был принят по итогам встречи президента Владимира Путина с активистами проекта «Мы вместе».

Документ освобождает от НДФЛ стимулирующие выплаты за особо важные работы, особые условия труда и дополнительную нагрузку медикам и работникам, участвующим в выявлении, предупреждении и устранении последствий инфекции, передает РИА Новости.

Для самозанятых россиян обеспечивается возврат уплаченного ими налога на профессиональный доход за 2019 год.

Кроме того, до 1% от выручки на благотворительность не будет облагаться налогом, передает «Ридус».

Также законопроект устанавливает нулевой тариф страховых взносов в отношении выплат в пользу физических лиц, которые начислены за апрель-июнь 2020 года.

Что же касается фиксированных пенсионных взносов на 2020 год, то в этом случае документ предлагает установить выплату в размере 20 тыс. 318 рублей. В данный момент эта выплата равняется 32 тыс. 448 рублям.

В законопроекте указано, что при расчете налога на прибыль не будут учитываться доходы компаний, возникшие из-за списания задолженности по кредиту либо начисленным процентам. Кредит при этом должен быть выдан с 1 января по 31 декабря 2020 года в рамках президентской программы, которая предполагает, что компании не нужно возвращать заемные деньги, если она сохранила 90% персонала.

Депутаты решили освободить от НДС безвозмездную передачу оборудования для предупреждения, диагностики и лечения COVID-19, если это оборудование передается государственных учреждениям.

Ранее сообщалось, что Госдума увеличила пособия по уходу за детьми для неработающих граждан.