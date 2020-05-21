Путин распорядился отложить военный призыв для выпускников

В этом году военный призыв для выпускников школ будет отложен, заявил президент Владимир Путин на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавируса.

«Мы также уже договорились с Министерством обороны отложить призыв на военную службу выпускников школ этого года», – передает слова Путина РИА «Новости».

Президент также заявил, что необходимо выделить дополнительные места в вузах, чтобы на бесплатное обучение могли претендовать не менее 60% выпускников школ.

«Конечно, нам важно обеспечить доступность бесплатного высшего образования, поддержать молодых людей. В Послании предложил ежегодно, начиная с 2021 года увеличивать количество бюджетных мест в вузах по приоритетным направлениям развития экономики, социальной сферы, и отдавать эти места преимущественно в вузы регионов. Считаю, что мы должны пойти на такой шаг уже в текущем году и выделить дополнительные бюджетные места, чтобы не менее 60% выпускников школ смогли претендовать на бесплатное обучение в высших учебных заведениях», – сказал Путин.

На прошлой неделе министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что план по весенней призывной кампании в России выполняется. Путин подписал указ о призыве 30 марта, он начался 1 апреля.