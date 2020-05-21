Путин поручил проверить знания учащихся в сентябре

Президент Владимир Путин поручил в начале следующего учебного года организовать контроль знаний, полученных школьниками в нынешний период обучения.

Глава государства отметил, что в стране имелись сложности с дистанционным обучением, потому необходимо «объективно оценить результаты, в начале следующего учебного года обязательно организуем контроль полученных за этот период времени знаний, при необходимости выделить дополнительное время на то, чтобы повторить пройденный материал, закрыть пробелы, закрепить материалы», передает РИА «Новости».

По его словам, если какие-то сложности возникли, их нужно будет исправить.

«Окончание нынешнего учебного года выдалось сложным, но сразу хочу сказать, что российская система образования и наши школьники, студенты, их наставники выдержали эти испытания достойно», – сказал глава государства.

Президент выразил уверенность, что опыт получения образования в дистанционном режиме обязательно пригодится в будущем, передает ТАСС.

Ранее эксперты оценили опыт двух месяцев дистанционного обучения.