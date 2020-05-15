Эксперты оценили опыт двух месяцев дистанционного обучения

В России планируют усилить поиск новых методических решений в условиях пандемии коронавируса, поскольку российская система образования столкнулась с серьезными вызовами, заявил научный сотрудник лаборатории социально-гуманитарного общего образования Института стратегии развития РАО Илья Лобанов.

«Безусловно, в современных условиях очень актуален поиск новых методических решений для обеспечения дистанционного образования. Ситуация, когда российские, да и не только российские школы перешли на дистанционный формат (хочу прежде всего отметить, что это впервые в истории в течение двух месяцев – апреле и мае – все школьники, всех ступеней обучения, находятся на дистанте), определенно даст стимул для поиска новых решений. Потому что возникает много вопросов, на которых нам нужно будет сконцентрироваться», – сказал Лобанов в беседе с Regnum.

Он пояснил, что, прежде всего, речь идет о подготовке учителя к работе в новых условиях, потому что в этой ситуации много нюансов: как строить урок, что делать учителю, каково его место в ситуации, когда он онлайн соединен со своими учениками, или он проводит урок в режиме видеоконференции, или отсылает к каким-то образовательным ресурсам, которые размещены в сети.

По его словам, еще одним важным аспектом являются сами учащиеся. Несмотря на то, что молодые люди с определенного возраста лучше пользуются гаджетами, на образовательном уровне ресурсы требуют новых качеств и от учеников.

Другим вопросом в методологии является техническая обеспеченность. Есть регионы, в которых интернет недоступен, либо присутствует слабая техническая обеспеченность, и в таких ситуациях «все ставится под большой вопрос», пояснил Лобанов.

Ученый секретарь Института стратегии развития образования РАО Тигран Мариносян считает, что в условиях самоизоляции использование цифровых платформ стало единственной возможностью организации системы образования.

При этом в используемых в настоящее время коммуникационных системах и образовательных платформах было выявлено множество существенных недостатков.

«Очевидно, что российская система образования оказалась не готовой к организации учебного процесса в дистанционном режиме: нет соответствующих информационно-коммуникационных технологий отечественной разработки, систем идентификации участников учебного процесса, недостаточно полноценных электронных мультимедийных ресурсов, учебных фильмов», – сказал Мариносян.

«Образовательные платформы нового поколения должны быть способны идентифицировать персонально каждого участника образовательного процесса, обеспечить возможность проверять в непрерывном режиме степень усвоения учебного материала и корректировать образовательные траектории», – добавил он.

Ранее Минобрнауки распорядилось продолжить в дистанционном режиме обучение в подведомственных вузах. Также сообщалось, что защиты выпускных квалификационных работ и госэкзамены в российских колледжах и техникумах в этом году могут пройти в дистанционном формате.