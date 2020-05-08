Дистанционное обучение в вузах продлили после 12 мая

Обучение в подведомственных Минобрнауки вузах продолжится в дистанционном формате после 12 мая, распорядился глава ведомства Валерий Фальков.

«Руководителям находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования РФ научных и образовательных организаций <…> временно приостановить с 12 мая 2020 г. посещение обучающимися указанных организаций (за исключением проживания в общежитиях данных организаций) до издания приказа Минобрнауки России об отмене указанного приостановления», – говорится в приказе, опубликованном на сайте ведомства.



Отмечается, что реализацию образовательных программ необходимо продолжить с применением дистанционных технологий.

Ранее в сообщалось, что защиты выпускных квалификационных работ и госэкзамены в российских колледжах и техникумах в этом году могут пройти в дистанционном формате.