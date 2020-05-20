Застрявших из-за COVID-19 на Средиземном море россиян доставит в Москву Герой России

«Россиянам, которые не могут вернуться из-за границы, мы помогаем попасть на вывозной рейс. Тем, кто пока не может лететь на Родину, оказывают поддержку наши волонтеры-психологи», – рассказал газете ВЗГЛЯД координатор проекта «Своих не бросаем» Валерий Горюханов. При помощи волонтеров проекта был организован очередной рейс для возвращения застрявших на курортах Средиземного моря российских туристов.

«Есть несколько видов поддержки, которую волонтеры Общероссийского народного фронта (ОНФ), работающие в рамках акции #Мывместе, оказывают застрявшим за границей из-за коронавируса россиянам. Первый и основной – вернуть соотечественников на Родину. Мы занимаемся вывозом с середины апреля и удалось вернуть в страну уже более 470 человек. Второй вид – психологическая консультация тем, кто все еще остается за рубежом, а также консультация для получения материальной компенсации от государства», – объяснил заместитель руководителя Бюро расследований ОНФ, координатор проекта «Своих не бросаем» Валерий Горюханов.

Как сообщили «Регнуму» в пресс-службе ОНФ, группы наших туристов, выехавшие отдыхать на Средиземное море и лишенные возможности вернуться из-за пандемии, как ожидается, в среду будут доставлены в Россию. Самолет с ними проследует по маршруту Мальта - Ларнака - Москва. Рейс ожидается в Москве поздним вечером в среду.

Возвращением сограждан занимаются волонтеры проекта «Своих не бросаем», который реализуется в рамках всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Помочь туристам вызвалась компания «Уральские авиалинии» и лично Герой России, пилот Дамир Юсупов, совершивший в прошлом году беспрецедентную посадку судна на кукурузное поле. Именно он будет управлять самолетом, который вернет наших туристов на родину.

«Существует правило, продиктованное санитарно-эпидемиологическими нормами: одна страна – один регион. То есть, если рейс летит из Ларнаки в Москву, то наши сограждане в Ларнаке, которые живут в других регионах, не могут сесть на борт. А там есть люди и из Архангельской, Челябинской, Амурской областей, Ставропольского и Краснодарского краев», – объясняет Горюханов.

«В таком случае мы связываемся с властями этих регионов и просим о содействии. Им надо организовать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, чтобы этих россиян пустили на рейс. Сразу после приземления их надо либо сразу вывозить в организованном порядке в свой регион, либо договориться с местными властями, чтобы прибывшим людям разрешили остаться на 14-дневную обсервацию в чужом регионе. Например, если вывозной рейс садится в Новосибирске, то губернатор Омской области берет, организует автобус совместно с МВД и вывозит своих людей в Омск, и они уже там проходят 14-дневную самоизоляцию», – рассказал координатор.

«Мы также обращаемся в Минкомсвязи, которое открывает регистрацию для данного региона. И люди получают возможность лететь в Россию», – пояснил он. По словам координатора, с просьбой организовать борт из Ларнаки в Москву его бюро обращалось и к Росавиации, и к «Уральским авиалиниям».

«Наш вклад оказался важным, весомым в организации этого полета. Мы стали коммуникационным звеном между гражданами и остальными службами, – отметил Горюханов. – В конечном итоге люди смогли зарегистрироваться и попасть на борт. Это большой результат».

Напомним, вывозными рейсами в Россию вернулись 182 тыс.россиян, сообщила в среду Росавиация.

Как известно, волонтеры акции #МыВместе начали помогать гражданам возвращаться в Россию из-за рубежа, откуда те не могут вылететь из-за введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции ограничений.

«Наши волонтеры также помогают россиянам за границей получать материальную поддержку, положенную от государства. Далеко не все умеют пользоваться «Госуслугами», не все понимают, как правильно составить заявку. Волонтеры созваниваются с такими людьми, помогают справиться с возникшими трудностями. За каждой страной у нас при этом закреплен координатор», – рассказал собеседник. Так, недавно один из соотечественников получил более 200 тысяч рублей помощи благодаря консультации нашего волонтера, который помог оставшемуся за границей россиянину разобраться в системе, связаться с порталом «Госуслуги», привел пример Горюханов.

«Кроме того, в проекте «Своих не бросаем» задействовано много волонтеров-психологов. Когда человек застрял за рубежом не наделю, а на два месяца, ему зачастую требуется серьезная психологическая помощь, чтобы пережить это неспокойное время», – рассказал координатор.

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