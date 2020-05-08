Волонтеры акции #МыВместе начали помогать россиянам возвращаться на Родину

Волонтеры акции #МыВместе помогают гражданам возвращаться в Россию из иностранных государств, откуда те не могут вылететь из-за введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции ограничений.

Волонтерский штаб #МыВместе работает в тесном взаимодействии с МИД, Росавиацией, Минкомсвязи и администрациями субъектов России. Благодаря волонтерам около 30 россиян вернулись из Вьетнама, 37 – из Таиланда, двое – из Индонезии, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Акция #МыВместе проводится во всех регионах страны. Колл-центр работает в режиме 24/7. Телефон горячей линии: 8 (800) 200-34-11.

Также на сайте «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) предлагается заполнить анкету гражданам, находящимся в других странах.

«Мы поможем вам попасть на ближайший рейс в Россию и вернуться домой», – говорится в сообщении.

Организаторы акции – ОНФ, Фонд Росконгресс, Ассоциация волонтерских центров, Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики», «Волонтеры Конституции», ПАО «Ростелеком», предприниматели, НКО и обычные граждане.

Отмечается, что через горячую линию или на сайте мывместе2020.рф каждый может предложить свою помощь или стать волонтером.

Ранее Росавиация сформировала график вывозных рейсов.