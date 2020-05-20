«Северный поток» освободили от Газовой директивы Евросоюза

Немецкий регулятор предоставил «Северному потоку» освобождение от применения положений Газовой директивы Евросоюза.

«В соответствии с заявлением, освобождение от конкретной нормы [директивы] применяется к участку трубопровода, расположенному на территории Германии (включая территориальные воды Германии) и первоначально действует в течение 20 лет, задним числом с момента вступления в силу измененного Закона об энергетической промышленности ФРГ от 12 декабря 2019 года», – сообщил оператор проекта Nord Stream AG, передает ТАСС.

Ранее в среду суд Евросоюза отклонил иски оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG о соответствии проекта законодательству ЕС.

Ранее немецкий регулятор отказался выводить «Северный поток – 2» из-под действия Газовой директивы Евросоюза.