Суд отклонил иски о соответствии «Северного потока – 2» законодательству ЕС

Суд Евросоюза отклонил иски оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG и Nord Stream AG о соответствии проекта законодательству ЕС.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Ранее немецкий регулятор отказался выводить «Северный поток – 2» из-под действия Газовой директивы Евросоюза. Компания Nord Stream 2 объявила, что изучит решение немецкого регулятора, однако подчеркнула, что это не отразится на завершении строительства «Северного потока – 2».