Решение немецкого регулятора не помешает достройке «Северного потока – 2»

Ситуация вокруг Газовой директивы Европейского союза не отразится на завершении строительства «Северного потока – 2», заявили в пресс-службе оператора проекта Nord Stream 2 AG.

«Необходимо отметить, что законодательная база для выдачи разрешений на строительство отлична от правил ЕС для эксплуатации газопроводов (Газовая директива). Поэтому процессы, относящиеся к Газовой директиве, не имеют никакого влияния на завершение строительства газопровода», – сообщили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

В Nord Stream 2 AG подчеркнули, что не согласны с решением немецкого регулятора. «Nord Stream 2 AG приняла к сведению информацию на сайте Федерального сетевого агентства ФРГ об отклонении заявки на освобождение. Регулятор считает, что газопровод «Северный поток – 2» не соответствовал критерию «завершение проекта» к 23 мая 2019 года согласно статье 28b, параграфу 1, пункту 1 федерального закона об энергетическом хозяйстве ФРГ. Nord Stream 2 AG не согласна с этим решением и утверждает, что на фактическую дату 23 мая 2019 года трубопровод был завершен с точки зрения экономической функциональности», – говорится в заявлении.

«На основании действующей в то время правовой базы компания осуществила безвозвратные инвестиции в размере миллиардов евро задолго до того, как ЕК объявила о своем плане по изменению Газовой директивы. Международные правовые эксперты подтвердили, что сужение определения «завершение проекта» до заключения о физическом строительстве газопровода нарушит защиту законных ожиданий и других фундаментальных прав в законодательстве ЕС. Это также противоречило бы конституционным гарантиям основного закона Германии», – добавили в компании.

В Nord Stream 2 AG не исключили, что обжалуют решение немецкого регулятора в немецких судах.

В пятницу Федеральное сетевое агентство Германии отклонило заявку Nord Stream 2 AG об освобождении газопровода «Северный поток – 2» от требований обновленной Газовой директивы Евросоюза.