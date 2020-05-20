Путин поручил подготовить решения по транспортировке сельхозпродукции в России

Президент Владимир Путин заявил о необходимости подготовки решений по эффективной транспортировке сельскохозяйственной продукции в России.

«Прошу правительство вместе с РЖД, с российскими производителями мяса, овощей подготовить решения по эффективной транспортировке этих товаров из центральной части России и из Сибири на Дальний Восток страны», – заявил президент в ходе совещания о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, передает ТАСС.

Также глава государства сообщил, что уставной капитал «Росагролизинга» увеличат на 6 млрд рублей.

«Соглашаюсь с предложением докапитализировать «Росагролизинг» <...> [на] 6 млрд рублей, что позволит предоставить российским аграриям дополнительно около 1,5 тыс. единиц техники», – сказал он.

Кроме того, Путин поручил Минпромторгу и Минсельхозу подготовить дополнительные меры по расширению сбыта продукции фермеров.

Путин также поддержал предложение об увеличении объема поддержки аграриев на 4,5 млрд рублей.

«Согласен с предложением увеличить объем этой поддержки, скажем, для начала на 4,5 млрд рублей, чтобы аграрии получили дополнительный ресурс для развития, а отечественные производители сельхозтехники и оборудования были загружены новыми заказами», – сказал президент.

В ходе совещания глава государства также отметил, что в этом году у России хорошие виды на урожай, страна полностью обеспечивает себя продовольствием. Он также поручил правительству рассмотреть снижение цен на электричество для малых предприятий агропромышленного комплекса.