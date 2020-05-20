Путин заявил о способности России обеспечить себя продовольствием

Президент Владимир Путин заявил, что в этом году у России хорошие виды на урожай, страна полностью обеспечивает себя продовольствием.

«Россия в полном объеме обеспечивает себя основными продуктами питания, последовательно осваивает глобальные рынки, входит в число ведущих экспортеров по ряду позиций», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что в нынешних непростых условиях важно сохранить набранную динамику в агропромышленном комплексе, однако есть риски снижения доходов в АПК из-за коронавируса. В связи с этим, отметил Путин, важно поддержать аграриев, чтобы у них были ресурсы на закупку топлива и сырья, передает РИА «Новости».

Президент подчеркнул, что нельзя упускать стратегические задачи в АПК.

«Конечно, как и во всех других секторах экономики, за решением острых текущих проблем нельзя упускать из виду и стратегические задачи. Необходимо повышать конкурентоспособность российской сельхозпродукции, чтобы отечественные продукты, продовольствие пользовались растущим спросом как у нас в стране, так и за рубежом», – заявил Путин.

Он назвал эту задачу ключевым параметром, вокруг которого нужно строить аграрную, промышленную, научно-образовательную политику, а также систему поддержки и стимулирования экспорта и развития глубокой переработки сельхозсырья.

В среду Путин проводит совещание по поддержке АПК в условиях пандемии коронавируса.

«Сегодня вместе с руководителями компаний, деловых объединений предлагаю обсудить задачи, которые стоят перед агропромышленным комплексом, а также смежными секторами, которые тесно завязаны на АПК, – это сельхозмашиностроение, выпуск оборудования для пищевой промышленности, производство удобрений», – сказал глава государства, открывая совещание.

Ранее в США предсказали один из крупнейших урожаев пшеницы в России в этом году – страна, по данным Вашингтона, может собрать 77 млн тонн пшеницы, а объем экспорта оценивается в 35 млн тонн.

В то же время сообщалось, что России угрожает засуха, в связи с чем власти южных регионов начали беспокоиться за урожай.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о прогнозах по урожаю в 2020 году.