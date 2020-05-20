Поставлена под сомнение эффективность перспективного лекарства от коронавируса

Взгляд
20 мая, среда  |  Последнее обновление — 09:47  |  vz.ru
Разделы

Рубль научился справляться с мировыми кризисами

Экономисты предполагают вторую волну ослабления рубля этим летомФото: Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Новый мировой кризис не вызвал паники на российском валютном рынке и не оправдал прогнозы аналитиков, предсказывавших падение российской валюты до 100 рублей за доллар. Рубль показал себя довольно стабильным на фоне как коронавируса, так и вызванного пандемией снижения цен на нефть. Уже наметились первые ростки укрепления валюты. Но экономисты опасаются, что летом рубль ждет еще одно испытание. Подробности...
Перейти а раздел…

Оппозиция атаковала «Бессмертный полк»

Андрей Шабанов из Самары пообещал впредь не публиковать в интернете фотографии нацистовФото: Следственный комитет Российской Федерации/YouTube
Следователи СК задержали подозреваемых в публикации на сайте акции «Бессмертный полк» фотографий нацистов. Некоторые уже признали свою вину и раскаялись в содеянном. Как показало независимое расследование, среди задержанных оказались сторонники блогера Алексея Навального. По оценке экспертов, происходящее говорит о целенаправленной кампании по умалению значения Дня Победы и роли России во Второй мировой войне. Подробности...
Перейти а раздел…

«Адреналин и «каспер». Как работают парамедики в условиях эпидемии

Скорая помощь, как и обычно, помогает не только тем, кого затронул коронавирусФото: Валерий Мельников/РИА Новости
Сейчас в России, как и по всему миру, основные силы медиков брошены на противодействие COVID-19. Это значит, что нагрузка на специалистов, которые занимаются другими больными, значительно выросла. Недавним указом Владимира Путина был утвержден праздник – День работника скорой медицинской помощи. Спецкор газеты ВЗГЛЯД провел несколько дней на обычной районной станции в Ростовской области, чтобы увидеть, как работают сельские парамедики в условиях эпидемии. Подробности...
Перейти а раздел…

Пять главных тенденций первого года президентства Зеленского

Зеленский быстро свыкся с ролью президентаФото: INTS KALNINS/Reuters
Ровно год назад, 20 мая 2019 года, состоялась инаугурация нового президента Украины Владимира Зеленского. Что помогло этому начинающему политику стремительно завоевать высший пост украинского государства, какими достижениями и провалами он отметился за прошедший год и в каком положении Зеленский находится сегодня? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Ленин исчез из русского сознания

Дометий Завольский, историк-архивист
Сегодняшняя трактовка событий 1917 года родилась в головах людей, контуженных распадом Советского Союза и последовавшими потрясениями. Печать перенесенного шока прискорбна, однако ничего постыдного в ней нет – все мы контуженные. Подробности...
Обсуждение: 70 комментариев

Если Запад и олигархи денег не дают, заплатит украинский народ

Павел Волков, публицист
На Украине вступил в силу закон о предотвращении легализации доходов. В народе его тут же обозвали законом «о пяти тысячах гривен». За эту сумму можно попасть в черный список и не выйти из него уже никогда. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

А, вы из тех, кто верит в «жидкие чипы»?

Сергей Худиев, публицист, богослов
Спокойное рассмотрение возможных угроз национальной безопасности вполне уместно, а конспирологическая паника только мешает. Из-за нее любые вопросы, которые можно было бы поставить Биллу Гейтсу, оказываются в контексте явного бреда. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как глава офиса Зеленского изменил родине

    Как человечество учится выводить самолеты в космос

    Коронавирус уничтожает целую страну в ЕС

      Перейти а раздел…

      Куклы и манекены заменили людей на стадионах и в ресторанах

      Пока люди сидят по домам, во многих странах мира места на стадионах и столики в кафе «оккупируют» манекены, куклы и плюшевые игрушки. Впрочем, где-то – например, в Южной Корее – замена людей на кукол многим пришлась не по вкусу
      Подробности...

      Москвичи массово вышли на работу

      В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человек
      Подробности...

      В Москве состоялся авиапарад в честь Дня Победы

      Над Красной площадью в Москве прошел авиационный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Традиционный парад с участием военных соединений и бронетехники был перенесен из-за коронавируса. Воздушная часть парада также состоялась в 32 городах России
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Koffer»: Инженерный стартап для любителей автопутешествий

        «Абат»: Дизайнерский стартап с кавказским характером

        «Радуга»: История успеха фермерского стартапа

          Перейти а раздел…
          Минздрав предлагает продавать алкоголь только с 21 года. А вы в каком возрасте впервые попробовали спиртные напитки?
          • До 12 лет

          • С 12 до 16 лет

          • С 16 до 18 лет

          • С 18 до 21 года

          • После 21 года

          • Никогда не пробовал

          В Стерлитамаке снесли памятник Колчаку. А нужны ли в России монументы белогвардейцам?
          • Да, и нужно возводить новые

          • Нет, но уже имеющиеся сносить не надо

          • Нет, нужно все снести

          Сергей Лавров считает, что монумент маршалу Коневу должен быть восстановлен в Праге, а дочь Конева против этого. А вам какая позиция ближе?
          • Восстановить памятник

          • Не восстанавливать

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:КРЭТ пожаловался на кампанию по дискредитации после пожаров в больницах
              Средства на выплаты медикам полностью доведены до регионовВозбуждено первое уголовное дело из-за невыдачи доплат медикамСША заподозрили иранскую авиакомпанию в вывозе золота из ВенесуэлыЛавров выразил уверенность в реализации «Северного потока – 2»
              Путин предложил принять Стратегию ЕАЭС без пункта по газуСобянин объяснил, когда москвичам разрешат гулятьПольский генерал позавидовал модернизации танков в РоссииОбвиняемого в шпионаже украинца этапировали из Крыма в Москву
              Кадыров призвал остаться дома на Ураза-БайрамДепутат Рады обнародовал записи «переговоров» Порошенко и БайденаВ Киеве не увидели нарушения закона Кучмой и главой офиса ЗеленскогоВ Госдуме заявили о нерациональности финансирования российского футбола

              Главная тема


              Пять главных тенденций первого года президентства Зеленского

              линия соприкосновения


              Россия отказалась от учений у границ стран НАТО

              гимн перестройки


              Scorpions: «Wind of Change» не была написана в ЦРУ для развала СССР

              ядерный прототип


              В США порадовались из-за нереализованного проекта советской «супергаубицы»

              Видео

              Внутренние противоречия


              Коронавирус грозит уничтожить целую страну ЕС

              борьба с крохоборами


              За невыплаты медикам чиновники ответят по всей строгости

              «Адреналин и «каспер»


              Как работают парамедики в условиях эпидемии

              американское вторжение


              США готовят куда более масштабное нападение на Мадуро

              Первенство родной страны


              Андрей Перла: Мы слишком привыкли, что можем быть только догоняющими

              те, кто важны


              Игорь Мальцев: Эпидемия показала, кто чего стоит

              Актуальные вопросы


              Геворг Мирзаян: Москве придется вспомнить о Ближнем Востоке

              викторина


              Какие эпидемии страшнее коронавируса?

              на ваш взгляд


              Вы в каком возрасте впервые попробовали спиртные напитки?

              Поставлена под сомнение эффективность перспективного лекарства от коронавируса

              20 мая 2020, 09:29

              Текст: Дмитрий Зубарев

              Версия для печати

              Лекарство «Авиган» («Фавипиравир», «Фавилавир»), на которое возлагают большие надежды в связи с лечением коронавируса, в ходе клинических испытаний пока не подтвердило явной эффективности, сообщило агентство Киодо.

              Лекарство было разработано компанией Fujifilm Toyama Chemical Co шесть лет назад. После того как китайские врачи заявили о его эффективности при лечении коронавируса, Япония стала продвигать клинические исследования с тем, чтобы до конца мая одобрить его применение для этой цели. Однако на сегодняшний день, как сообщает агентство, научных доказательств явной эффективности препарата нет. Между тем, для одобрения его применения против коронавируса необходимы конкретные данные о снижении вируса в организме и улучшении состояния при воспалении легких, передает РИА «Новости».

              Сообщается, что в настоящее время клинические испытания проводят на 86 пациентах с легкими симптомами или без симптомов. Одним из них стали давать препарат в первый же день госпитализации, другим – на шестой день. Согласно промежуточному отчету врачей, ощутимой разницы в коэффициенте снижения вируса не обнаружено. При этом подчеркивается необходимость продолжить исследования.

              Министр здравоохранения Кацунобу Като сказал, что «позиция, которая заключается в том, чтобы дождаться результатов клинических исследований и лечения, а также анализа, не изменилась».

              Лекарство было разработано в Японии шесть лет назад для лечения гриппа. Однако затем при опытах на животных были обнаружены побочные явления при развитии плода. Между тем, китайские врачи обнаружили его эффективность при лечении пневмонии, вызванной новым типом коронавирусной инфекции.

              Клинические испытания на пациентах, заразившихся новым типом коронавируса, с легкими симптомами и без симптомов, начали проводить в Японии в марте. Сейчас в стране есть запас «Авигана», достаточный для лечения двух миллионов человек.

              Напомним, во вторник вице-президент США Майк Пенс сообщил, что не стал вслед за президентом страны Дональдом Трампом принимать противомалярийный препарат гидроксихлорохин для профилактики от коронавирусной инфекции нового типа.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............