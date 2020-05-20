Поставлена под сомнение эффективность перспективного лекарства от коронавируса

Лекарство «Авиган» («Фавипиравир», «Фавилавир»), на которое возлагают большие надежды в связи с лечением коронавируса, в ходе клинических испытаний пока не подтвердило явной эффективности, сообщило агентство Киодо.

Лекарство было разработано компанией Fujifilm Toyama Chemical Co шесть лет назад. После того как китайские врачи заявили о его эффективности при лечении коронавируса, Япония стала продвигать клинические исследования с тем, чтобы до конца мая одобрить его применение для этой цели. Однако на сегодняшний день, как сообщает агентство, научных доказательств явной эффективности препарата нет. Между тем, для одобрения его применения против коронавируса необходимы конкретные данные о снижении вируса в организме и улучшении состояния при воспалении легких, передает РИА «Новости».

Сообщается, что в настоящее время клинические испытания проводят на 86 пациентах с легкими симптомами или без симптомов. Одним из них стали давать препарат в первый же день госпитализации, другим – на шестой день. Согласно промежуточному отчету врачей, ощутимой разницы в коэффициенте снижения вируса не обнаружено. При этом подчеркивается необходимость продолжить исследования.

Министр здравоохранения Кацунобу Като сказал, что «позиция, которая заключается в том, чтобы дождаться результатов клинических исследований и лечения, а также анализа, не изменилась».

Лекарство было разработано в Японии шесть лет назад для лечения гриппа. Однако затем при опытах на животных были обнаружены побочные явления при развитии плода. Между тем, китайские врачи обнаружили его эффективность при лечении пневмонии, вызванной новым типом коронавирусной инфекции.

Клинические испытания на пациентах, заразившихся новым типом коронавируса, с легкими симптомами и без симптомов, начали проводить в Японии в марте. Сейчас в стране есть запас «Авигана», достаточный для лечения двух миллионов человек.

Напомним, во вторник вице-президент США Майк Пенс сообщил, что не стал вслед за президентом страны Дональдом Трампом принимать противомалярийный препарат гидроксихлорохин для профилактики от коронавирусной инфекции нового типа.

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